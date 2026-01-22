Una guida completa e chiara sui diritti di docenti e personale ATA, sia di ruolo che precario. Qui troverai spiegazioni dettagliate su aspettative, congedi, permessi, 104, ferie e malattie. Scopri cosa fare in ogni situazione e quali sono le procedure corrette, per navigare con sicurezza nel mondo del lavoro scolastico e tutelare i tuoi diritti.

Finalmente una guida chiara e completa rivolta al personale della scuola per conoscere i propri diritti. Sei un docente o un membro del personale ATA e ti sei mai chiesto quali sono i tuoi diritti in caso di malattia prolungata? Come richiedere un’aspettativa per motivi familiari? Quanti giorni di permesso ti spettano per un lutto . L'articolo I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene. Cosa fare in caso di. Aspettative, congedi, permessi, 104, ferie e malattie .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Permessi, congedi e smartworking: come cambia la Legge 104 dal 2026 e come richiedere più tuteleA partire dal 2026, la Legge 104 introduce importanti novità in materia di permessi, congedi e smartworking, ampliando le tutele per disabili e caregiver.

