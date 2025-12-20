Docenti precari risarcimento fino a 24 mensilità dopo la sentenza della Cassazione Miceli | Solo la stabilizzazione automatica sana l’abuso

La Corte di Cassazione ha pubblicato la sentenza n. 30779 del 23 novembre scorso con cui respinge il ricorso del Ministero dell'Istruzione e conferma il diritto al risarcimento per i docenti di religione cattolica che hanno subito la reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dal riconoscimento della Carta docente ai supplenti al 30 giugno al risarcimento per abuso di contratti a termine: le nuove tutele dei precari.

Ferie assegnate d'ufficio ai docenti precari: quando scatta il diritto al risarcimento.

