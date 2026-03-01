ahmen una creazione teatrale di cromo collettivo artistico a bucine

Al Teatro Comunale di Bucine è in scena “Ahmen”, una produzione del Cromo Collettivo Artistico. La rappresentazione fa parte della stagione 252026 denominata “Storie condivise”, che si svolge nella cittadina toscana di Bucine. La rassegna include spettacoli che uniscono diversi linguaggi artistici e coinvolgono il pubblico in un percorso di narrazione collettiva.

Arezzo, 1 marzo 2026 – Al Teatro Comunale di Bucine torna la Stagione 252026 “Storie condivise”: una stagione che intreccia arte, memoria, linguaggi e visioni. Un racconto collettivo che parla al presente e lo trasforma. Sabato 7 marzo alle ore 21:15 sul palco «Ahmen » una creazione teatrale di Cromo Collettivo Artistico finalista del bando Forever Young 2024 de La Corte Ospitale e già presentata in forma di studio al Romaeuropa Festival 2023. Ahmen nasce da una storia vera: quella di Asim, arrivato in Italia dal Pakistan dodici anni fa e ancora oggi intrappolato in un percorso burocratico estenuante per ricongiungersi alla moglie. Una vicenda personale che diventa specchio di temi universali: immigrazione, sostenibilità economica, spiritualità, distanza emotiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

