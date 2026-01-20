La Compagnia Teatrale La Fraschetta di Bucine torna a Montevarchi con la commedia “Cercasi disperatamente anima gemella”. L’appuntamento è al Teatro Sant’Andrea Corsini, offrendo agli spettatori un’interpretazione che coniuga leggerezza e divertimento. Uno spettacolo dedicato a chi desidera trascorrere una serata all’insegna della buona compagnia e del teatro amatoriale, nel rispetto delle tradizioni locali.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – Al Teatro Sant’Andrea Corsini va in scena la commedia “Cercasi disperatamente anima gemella” La Compagnia Teatrale Amatoriale “La Fraschetta” di Bucine torna sul palcoscenico con uno spettacolo all’insegna del divertimento e della leggerezza. Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 21.10 e domenica 25 gennaio alle ore 16.00, il Teatro dell’Oratorio “Sant’Andrea Corsini” di Montevarchi ospiterà la commedia brillante in due atti “Cercasi disperatamente anima gemella”, scritta da Giuseppina Cattaneo. Lo spettacolo, caratterizzato da ritmi vivaci e situazioni esilaranti, affronta con ironia e comicità il tema sempre attuale della ricerca dell’anima gemella, tra equivoci, dialoghi serrati e colpi di scena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Compagnia Teatrale la Fraschetta di Bucine approda a Montevarchi

