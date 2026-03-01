Agritech un ecosistema innovativo nella Piana del Sele

La Fondazione Agritech, la Camera di Commercio di Salerno e Consel – Consorzio Elis per la formazione professionale superiore hanno firmato un protocollo d’intesa volto allo sviluppo di un ecosistema Agritech nella Piana del Sele. L’accordo mira a promuovere iniziative innovative nel settore agricolo della zona attraverso collaborazioni tra enti pubblici e privati. La firma è stata annunciata in un evento dedicato alla promozione di progetti di innovazione agricola.

La Fondazione Agritech, la Camera di Commercio di Salerno e Consel – Consorzio Elis per la formazione professionale superiore sigleranno un protocollo d'intesa per lo sviluppo di un ecosistema Agritech nella Piana del Sele.