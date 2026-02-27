Piana del Sele | alleanza tra Fondazione Agritech Camera di commercio di Salerno e Consel

La Fondazione Agritech, la Camera di commercio di Salerno e Consel hanno firmato un protocollo d’intesa volto a sviluppare un ecosistema Agritech nella Piana del Sele. L’accordo prevede collaborazioni tra le tre organizzazioni per promuovere iniziative e progetti nel settore agricolo tecnologico. La firma è stata ufficializzata in una cerimonia alla quale hanno partecipato rappresentanti di tutte le parti coinvolte.

Servizio Civile, aperto il nuovo bando: 3.145 posti nella Croce Rossa Italiana Sanità 4.0, un algoritmo di deep learning individua anomalie cerebrali nei feti Scuola Superiore della Magistratura al via con Mattarella. La presidente Sciarra: Boom di partecipanti Sanremo, Filippucci vince tra le Nuove Proposte. Emoziona il duetto Ramazzotti-Alicia Keys. Nella top five Arisa, Luchè, Sal Da Vinci, Brancale, Sayf La Fondazione Agritech, la Camera di commercio di Salerno e Consel – Consorzio Elis per la formazione professionale superiore siglano un protocollo d’intesa per lo sviluppo di un ecosistema Agritech nella Piana del Sele. La firma è in programma lunedì 2 marzo, alle 11,30, nella Sala del Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in corso Umberto 40. 🔗 Leggi su Ildenaro.it La produzione di fragole nella Piana del Sele: l’utilizzo delle tecnologie contro gli sprechiLa produzione di fragole nella Piana del Sele: siamo stati presso l’azienda “Francesco Truono” per parlare del “fuori suolo” e dell’utilizzo delle... Camera di Commercio di Salerno, Sala del Consiglio intitolata ad Augusto Strianese Lunedì 22 dicembre, con inizio alle ore 11:30, presso la sede dell’Ente camerale – via Roma 29, Salerno – si terrà la cerimonia per intitolare la... Argomenti discussi: Nasce il Comitato civico politico Agropoli Guarda a Nord. Piana del Sele, accordo Agritech-Camera di Commercio-ConselLa Fondazione Agritech, la Camera di Commercio di Salerno e Consel - Consorzio Elis per la formazione professionale superiore sigleranno un protocollo d'intesa ... gazzettadisalerno.it Rucola Piana del Sele IGP a Fruit Logistica di BerlinoLa Rucola Piana del Sele IGP si conferma tra i principali prodotti ortofrutticoli a Indicazione Geografica per valore commerciale. Il nuovo anno si apre nel seg ... gazzettadisalerno.it