Il progetto AgriTech all’Università di Parma
Il progetto AgriTech, lanciato dall’Università di Parma, mira a migliorare le tecniche di coltivazione del pomodoro per ridurre l’impatto ambientale. La giornata di mercoledì 25 febbraio si concentrerà su tecnologie innovative e pratiche sostenibili, con dimostrazioni pratiche in serra e incontri tra studenti e ricercatori. La sessione si svolgerà al Centro Congressi del Campus, coinvolgendo anche aziende del settore agricolo.
Il 25 febbraio al Campus Scienze e Tecnologie un convegno dedicato a tecnologie e applicazioni sostenibili nella filiera del pomodoro Dopo le registrazioni delle persone partecipanti, la giornata inizierà, alle 8.45 con i saluti istituzionali del Rettore Paolo Martelli, di Daniele Del Rio, Presidente Fondazione OnFood, Università di Parma, di Tommaso Ganino, responsabile AgriTech Spoke 3 per l'Università di Parma e di Camilla Lazzi, responsabile AgriTech Spoke 8 per l'Università di Parma. È possibile iscriversi all’appuntamento compilando il form al link dedicato. Agritech, il Centro Nazionale per lo sviluppo delle Nuove Tecnologie in Agricoltura, è istituito per rispondere alla necessità globale di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, ridurre l'impatto ambientale dell'agricoltura e migliorare la produttività e la sostenibilità.🔗 Leggi su Parmatoday.it
L’Università di Parma in Turchia per il progetto europeo GreenBuild
L’Università di Parma ha preso parte nei giorni scorsi a un incontro in Turchia per avviare ufficialmente il progetto europeo GreenBUILD.
Rifugiati: il benvenuto dell’Università di Parma ai nuovi arrivi del progetto Unicore
Questa mattina l’Università di Parma ha accolto due nuovi studenti rifugiati, Idris e Arsene, arrivati nell’ambito del progetto Unicore.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
