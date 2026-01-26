Appartamenti e negozi confiscati alle mafie Il Comune ne assegna 19 da NoLo ai Navigli

Il Comune di Milano ha annunciato l’assegnazione di 19 immobili confiscati alle mafie, tra appartamenti e negozi, distribuiti tra NoLo e i Navigli. L'iniziativa prevede dodici appartamenti con pertinenze e sei locali commerciali in diverse vie della città, oltre a un laboratorio di arti e mestieri. Questa operazione mira a riqualificare e recuperare beni sottratti alla criminalità, contribuendo allo sviluppo sociale e urbano del territorio.

Dodici appartamenti con cinque pertinenze in via Bessarione, via Orsini, via Mario Bianco, via Canonica, via Valle Antrona, via del Mare, via Niccolini, via Oxilia, via Valle Isorno, via Lamarmora, via Meda, via Ceriani e sei locali commerciali in via Ceriani, viale Brianza, largo Fratelli Cervi, via Leoncavallo, via Millelire, via Ortica, più un laboratorio d'arti e mestieri in via Jean Jaures. Un piccolo patrimonio immobiliare, dato l'appeal e il conseguente prezzo al metro quadro di alcuni quartieri in cui si trovano questi 19 beni confiscati alla criminalità organizzata: il Comune di Milano ha pubblicato un bando per concederli a titolo gratuito, per scopi sociali, a enti del terzo settore con un'esperienza consolidata che presentino (via pec non oltre le 12 del 20 marzo) progetti in linea con gli indirizzi impartiti.

