Due infermieri aggrediti all' ospedale di Formia

Due infermieri sono stati aggrediti all'ospedale di Formia da un uomo che si era recato al pronto soccorso per verificare le condizioni della madre ricoverata. L'episodio è avvenuto dopo un alterco, scaturito dalla presunta lentezza del personale nell'assistenza. La vicenda evidenzia le tensioni e le criticità che possono verificarsi nelle strutture sanitarie.

Si reca al pronto soccorso per verificare le condizioni della madre, ricoverata, e dà in escandescenze, aggredendo due infermieri, perché secondo lui il personale non sarebbe stato abbastanza celere nell’assisterla.È accaduto al pronto soccorso dell’ospedale “Dono svizzero” di Formia dove un. Latinatoday.it Aggrediti due infermieri all'ospedale di Formia, solidarietà dalla Asl di Latina - Il figlio di una donna ricoverata avrebbe colpito con una testata e pugni i due ed è stato arrestato dai Carabinieri. rainews.it

Oltre sette operatori sanitari aggrediti ogni giorno. In Emilia-Romagna nel 2024 i casi segnalati i violenza contro medici, infermieri e professionisti sociosanitari sono stati 2.682, l’11,7% in più rispetto all’anno precedente, quando furono 2.401: crescono le aggr - facebook.com facebook

