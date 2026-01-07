Frosinone | minaccia e aggredisce la moglie davanti figli minorenni indagato 34enne

Un uomo di 34 anni è stato indagato dopo aver minacciato e aggredito la moglie davanti ai figli minorenni, nel loro domicilio di Frosinone. L'episodio si è verificato durante il rientro a casa, mentre la donna era presente in sala da pranzo. L’indagine è in corso per chiarire i fatti e accertare eventuali responsabilità.

Un uomo di 34 anni, mentre faceva ritorno a casa, avrebbe aggredito in modo violento la propria moglie all’interno della sala da pranzo, alla presenza dei loro figli minori. Durante l’atto di aggressione, l’uomo avrebbe preso un oggetto in vetro che, rompendosi, ha provocato alla donna delle lesioni personali. Per tali motivi, nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Esperia, situata in provincia di Frosinone, hanno eseguito, il 5 gennaio 2025, una misura cautelare personale che era stata richiesta dalla procura di Cassino. Questa azione si inserisce all’interno di un procedimento legale per i reati di maltrattamenti nei confronti di familiari o conviventi, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Frosinone: minaccia e aggredisce la moglie davanti figli minorenni, indagato 34enne Leggi anche: Caivano, aggredisce l’ex moglie con calci e pugni davanti alla chiesa: arrestato 34enne Leggi anche: Forza la porta della camera da letto, poi entra, minaccia e aggredisce la moglie davanti alla figlia mettendole le mani al collo: interviene la polizia La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Aggredisce la moglie poi minaccia padre e fratello con un coltello. Calci e pugni anche ai carabinieri - Ubriaco, ha aggredito la moglie, poi ha minacciato di morte con un coltello il padre e il fratello intervenuti per proteggerla, e all'arrivo dei carabinieri si è scagliato ... lanazione.it Minacce di morte alla moglie, arrestato dai carabinieri ad Acuto - Un uomo di 37 anni di Acuto è stato arrestato e messo ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico per controllarne i movimenti, in quanto ritenuto ... msn.com

Pensa che sia l’amante della moglie e lo aggredisce a martellate - È questa la folle motivazione che starebbe dietro alla violenta aggressione avvenuta a Frosinone ai danni di ... ilrestodelcarlino.it

Extra Tv. . FROSINONE: MINACCIATO CON UNA FORCHETTA E UNA FALCE, 2 DENUNCIATI - facebook.com facebook

Minacce e violenze all’ex compagna: scatta l’ammonimento del Questore a Frosinone Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.