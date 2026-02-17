Picchia la moglie davanti al figlio piccolo arrestato e portato in carcere

Un uomo di Viterbo è stato arrestato dopo aver picchiato la moglie davanti al figlio piccolo. L’episodio si è verificato il 9 febbraio, quando la polizia è intervenuta in una casa del centro città. L'uomo, subito portato in carcere, aveva precedenti di violenza e minacce nei confronti della famiglia. La donna ha riportato ferite e ha deciso di denunciare l’aggressione.

Ha aggredito, minacciato di morte e perseguitato sui social anche l'uomo ritenuto responsabile dei suoi problemi di coppia Arrestato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori dai poliziotti della squadra mobile di Viterbo, intervenuti nella giornata del 9 febbraio. Stando a quanto ricostruito, numerosi sono stati gli episodi all'interno della coppia, convivente da circa cinque anni. L'uomo avrebbe minacciato e aggredito fisicamente la compagna in più occasioni. Spingendola, percuotendola o allontanandola da casa, anche in presenza del figlio minorenne. In alcune occasioni, lei è stata anche costretta a trovare rifugio con il bambino dai genitori, per evitare ulteriori conseguenze.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Picchia e minaccia di morte la moglie davanti al figlio: in carcere 33enne Un uomo di 33 anni è finito in carcere a Novara con l’accusa di aver picchiato e minacciato di morte la moglie davanti al figlio. Picchia la compagna e la minaccia di morte davanti al figlio piccolo: 43enne arrestato nel giorno della Befana Un uomo di 43 anni è stato arrestato nel giorno della Befana dopo aver aggredito e minacciato di morte la compagna davanti al loro bambino piccolo. 2026 Action Movie | Street Queen Provokes Crime Boss, City Erupts in Gunfight! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Picchia la moglie davanti al figlio: arrestato 46enne a Roma; Si ubriacava e picchiava la moglie davanti al figlio: marito violento arrestato in flagranza di reato; Orrore a Tor Bella Monaca: picchia la moglie davanti al figlio, arrestato 46enne; Primavalle, aggredisce la compagna con un coltello davanti al figlio: arrestato. Picchia la moglie davanti al figlio: arrestato 46enne a RomaI Carabinieri hanno fermato l’uomo dopo la denuncia della vittima. Le violenze, tra minacce, percosse e insulti, duravano da tempo ... rainews.it Aggredisce la moglie davanti al figlio piccolo, lei lo denuncia: «Correte altrimenti mi uccide». Arrestato marito violento«Correte, correte! Sennò mi ammazza!». La disperata richiesta d’aiuto al 112 arriva nel pomeriggio di giovedì. A chiamare, da un appartamentino nella periferia ... ilmessaggero.it C'è chi picchia la moglie e chi perseguita i genitori: due divieti di avvicinamento a Modica facebook