Aeroporto di Salerno Villani M5S | No al ridimensionamento dei voli intervenga Fico

La recente discussione sul ridimensionamento dei voli all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi ha riacceso le preoccupazioni di amministratori e cittadini. Il deputato Villani (M5S) chiede l’intervento di Fico per evitare tagli che potrebbero compromettere lo sviluppo della zona e l’accessibilità.

Negli ultimi giorni la questione del ridimensionamento dei voli all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento è tornata al centro del dibattito politico regionale, suscitando preoccupazione tra amministratori e cittadini. A intervenire è la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle. Salernotoday.it Villani (M5S): "No al ridimensionamento dell’aeroporto di Salerno, Fico intervenga subito" - Politica: Negli ultimi giorni la questione del ridimensionamento dei voli all’aeroporto di Salerno- cilentonotizie.it

Aeroporto di Salerno, sempre più voli cancellati: è allarme ridimensionamento - Costa d'Amalfi e del Cilento attraversa una fase critica: dopo la cancellazione dei collegamenti internazionali per Berlino e Ginevra, EasyJet ha annunciato la soppressione dell ... ilvescovado.it

