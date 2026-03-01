Sandro Munari, noto come il “Drago” dei rally, è scomparso a Bologna all’età di 85 anni dopo aver combattuto una lunga malattia. Era considerato una leggenda nel mondo delle corse, apprezzato anche da marchi come Ferrari e Williams, che avevano mostrato interesse per lui in passato. La sua carriera ha lasciato un segno indelebile nel motorsport, facendo parlare di sé anche oltre i confini italiani.

Ci sono eroi che non dovrebbero mai morire. Tale per me è stato Sandro Munari. Il Drago! Sì è spento a Bologna, dopo una estenuante malattia, all’età di 85 anni. E io ero tra quelli che sognavano potesse scappar via dalla morte, accelerando in uscita da una curva. Alla sua maniera. Perché per una generazione di italiani questo è stato il caro vecchio Drago: il desiderio di spostare il limite più in là. Il mito. Chi non c’era, per legittime ragioni anagrafiche, probabilmente non capirà. Chi c’era, spero di sì. In breve. Sandro Munari, sul finire dei Fab Sixties, i favolosi Anni Sessanta, venne ad incarnare il sogno di chi allora era bambino, quando le auto da corsa erano “naturalmente “ potenti, ruggenti, tremendamente aggressive, francamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Addio al ’Drago’ Munari. La leggenda dei rally che piaceva a Ferrari e disse no a Williams

Sandro Munari, addio al Drago dei rally: l’uomo che sfidò la fisica e scelse la sua stradaÈ morto Sandro Munari, il leggendario Drago dei rally, uno dei piloti italiani più vincenti e influenti di sempre.

Addio a Sandro Munari. Si è spento a 85 anni il "Drago" dei rallyÈ venuto a mancare oggi sabato 28 febbraio Sandro Munari, vera e propria leggenda del rally italiano.

Contenuti e approfondimenti su Addio.

Temi più discussi: Addio al Drago, ci ha lasciato Sandro Munari; Morto Sandro Munari, addio al Drago dei rally: dai successi con Lancia alla Targa Florio in Ferrari; Addio al Drago Sandro Munari, mago dei rally con la Lancia; Addio al Drago dei motori Sandro Munari, il più grande pilota italiano di rally e quel legame speciale con Bologna.

Sandro Munari è morto. Addio al Drago, mito dei rally anni ‘70. L'omaggio della Lancia: «Ha costruito il nostro mito sportivo nel mondo»CAVARZERE (VENEZIA) - Il Drago si è spento ieri a Bologna. Aveva 85 anni, Sandro Munari da Cavarzere. E negli anni ‘70 negli abitacoli delle Lancia, la Fulvia prima e ... ilgazzettino.it

Sandro Munari, addio al Drago dei rally: l’uomo che sfidò la fisica e scelse la sua stradaÈ morto Sandro Munari, il leggendario Drago dei rally, uno dei piloti italiani più vincenti e influenti di sempre. Aveva 85 anni. Nato a Cavarzere, in ... thesocialpost.it

Come si può pensare di dire addio a chi ha vinto scudetto e Supercoppa italiana in meno di due anni Prime indicazioni sul Napoli 2026-27. - facebook.com facebook

Addio a Sandro Munari, il Drago dei rally x.com