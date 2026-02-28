È deceduto Sandro Munari, noto come il Drago dei rally, uno dei piloti italiani più vincenti e riconosciuti nel mondo delle corse. Munari ha lasciato un segno importante nel settore, distinguendosi per le numerose vittorie e la lunga carriera nel rally. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per gli appassionati di automobilismo.

È morto Sandro Munari, il leggendario Drago dei rally, uno dei piloti italiani più vincenti e influenti di sempre. Aveva 85 anni. Nato a Cavarzere, in provincia di Venezia, nel 1940, aveva scelto Bologna come città d’adozione, diventandone uno dei simboli sportivi più amati. Con lui se ne va un pezzo dell’epoca d’oro del motorsport, quella in cui le auto derapavano sui tornanti senza l’aiuto dell’elettronica e i piloti guidavano più con l’istinto che con i sensori. Munari è stato il volto romantico e feroce del rally internazionale. Lo chiamavano “il Maradona dei rally” per la capacità di piegare la strada al proprio talento. In abitacolo era essenziale, concentrato, silenzioso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Sandro Munari, addio al Drago dei rally: l'uomo che sfidò la fisica e scelse la sua strada

