Acque agitate all’OMEPS Battipaglia il presidente Rossini | Viene voglia di ritirare la squadra

La tensione sale alla O.ME.P.S. di Battipaglia. Il presidente Rossini si è lasciato andare, dicendo che la situazione è così complicata che viene voglia di ritirare la squadra. La squadra sta attraversando un momento difficile nel campionato di serie A1 femminile, con molte difficoltà in campo e in società. La partita più recente ha evidenziato le crepe, e ora i dirigenti stanno valutando cosa fare. La squadra, che fino a poco tempo fa sembrava in crescita, si trova a lottare contro problemi interni e risultati deludenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel torneo di A1 femminile di basket, acque a dir poco agitate per la O.ME.P.S. Battipaglia che è reduce dal rocambolesco ko interno contro il Roseto (74-78), match ritenuto alla vigilia fondamentale per alimentare le speranze di salvezza. La gara si è decisa solo nei secondi finali quando le avversarie sono apparse più convinte dei propri mezzi portando a casa l’intera posta in palio con un cocente +4. Ora le ragazze di coach Ricchini sono sempre più ultime con appena 2 punti in classifica con alle porte un turno di riposo. L’ultimo ko ha mandato su tutte le furie il presidente Giancarlo Rossini che ha annunciato il silenzio stampa, misure minima rispetto ad altre soluzioni che avrebbe voluto adottare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

