A Poggiridenti, l’acqua rimarrà gratuita anche nel 2026, promuovendo un uso responsabile e sostenibile delle risorse. Il sindaco invita i cittadini a rispettare la natura adottando il fontanello ecologico, un gesto semplice ma importante per la tutela dell’ambiente. Questa iniziativa mira a sensibilizzare sulla conservazione dell’acqua e a incoraggiare comportamenti virtuosi, contribuendo a un territorio più sostenibile per le generazioni future.

"Rispetta la natura, usa il tuo fontanello ecologico ". L’invito arriva dal sindaco di Poggiridenti dove anche per l’intero 2026 l’ acqua rimarrà gratis. Lo ha reso noto con una comunicazione alla cittadinanza il primo cittadino Giovanni Piasini (foto), che ha motivato la decisione presa "sulla scorta dei lusinghieri risultati ottenuti in oltre 11 anni dall’installazione dei nostri fontanelli, il 12 settembre 2014", nel solco di quegli "indirizzi di carattere eco-sostenibile che hanno sempre contraddistinto questa Amministrazione". Le tessere già in possesso ai cittadini residenti e possessori di seconde case, continueranno ad essere valide senza alcun costo aggiuntivo e senza alcun limite di prelievo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fontanelli. L’acqua resta gratuita

Leggi anche: Acqua gratuita negli aeroporti, 22 scali italiani dicono addio alla plastica

Leggi anche: FC 26 Nuova Evoluzione Gratuita: La classe non è acqua – Mosse Abilità a 4 Stelle! (Tricks and Flicks)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Piazza Stesicoro Quanche settimana fa questa fontanella era intuppata e l'acqua si versava sulla piazza. Dopo la mala cumpassa il Comune di Catania ha pensato bene di correre ai ripari sistemandola. Ma purtroppo a Catania le fontanelle sono per lo più chi - facebook.com facebook