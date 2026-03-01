In Thailandia, Pedro Acosta ottiene un secondo posto che interrompe la tripletta Aprilia e segna la prima notte da leader del campionato. La sua prestazione si distingue, ma dietro di lui il podio nasconde un tentativo fallito di un team. La gara si conclude con Acosta al secondo posto, mentre le altre posizioni sono occupate da piloti di diversi team.

La prima notte da leader del campionato si chiude con una prestazione di rilievo in Thailandia: Pedro Acosta conquista un secondo posto che, pur con una sconfitta netta da parte delle Aprilia, mette in luce una maturità tattica e una cornice di continuità che valorizza la stagione KTM. La gara ha mostrato una lotta serrata, in cui la competitività della casa di Noale ha imposto ritmo alto e difficoltà per tutte le altre scuderie, ma la prova dell'alfiere austriaco resta una conferma di autorevolezza e solidità. Acosta ha guidato la corsa con la determinazione tipica di chi crede nel proprio potenziale, chiudendo al secondo posto e restando l'unico tra i primi cinque a non pilotare una moto Aprilia.

© Mondosport24.com - Acosta: il podio che ha interrotto la tripletta Aprilia nasconde un esperimento fallito

