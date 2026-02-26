Sanremo 2026 il messaggio agli accusati del refuso Repupplica e di festini bilaterali | li difende Luca Argentero

A pochi mesi dall'inizio di Sanremo 2026, si susseguono battute e prese di posizione sui social e tra gli addetti ai lavori. Le polemiche riguardano alcuni errori e voci di feste private, alimentando discussioni tra pubblico e partecipanti. In questo clima, alcune figure pubbliche intervengono per chiarire o difendere i protagonisti coinvolti. La situazione rimane al centro dell'attenzione, senza che si siano ancora verificati sviluppi ufficiali.

L'attore torinese, nei panni dell'avvocato Ligas, sfrutta la vetrina sanremese, a cui non è stato invitato, per promuovere la nuova serie "Ti accusano di festini bilaterali di notte?", "Ti accusano di scrivere Repupplica sul palco?", "Ti difendo io". A offrire la tutela legale a chi è finito nell'occhio del ciclone sanremese è Luca Argentero, che sui suoi canali social ha sfruttato alcune delle gaffe diventate virali in questa edizione del Festival per fare pubblicità alla sua nuova serie, "Avvocato Ligas", dal 6 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, dove interpreta un geniale, controverso e imprevedibile penalista. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

“Se stasera non smettono con questi festini vado giù in ciabatte, ci sono troppi festini bilaterali”: così Elettra Lamborghini dopo l’esibizione a Sanremo 2026La cantante è tornata, con la sua solita ironia, su quanto aveva scritto sui social dopo la prima serata all'Ariston: "Porca TROya fate abbassare la...

Sanremo 2026, Carlo Conti si scusa per il refuso “Repupplica”: “Chi non fa, non sbaglia”Carlo Conti si scusa per il refuso “Repupplica” apparso nella grafica proposta sullo schermo mentre parlava Gianna Pratesi durante la prima puntata...

