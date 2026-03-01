Accusata di aver raggirato la zia dissequestrato un milione di euro di beni | Emersa una realtà diversa

Una donna accusata di aver raggirato la zia mentre era in una residenza sanitaria assistenziale ha ottenuto il dissequestro di un milione di euro di beni. La guardia di finanza aveva sequestrato la somma, sostenendo che fosse stata depredata dall’anziana durante il periodo in cui si trovava in struttura. La vicenda si è conclusa con l’emersione di una realtà diversa da quella inizialmente contestata.

La guardia di finanza le aveva sequestrato ben per un milione di euro, accusandola di aver raggirato l’anziana zia mentre si trovava in Rsa e aver depredato il suo patrimonio. Il riesame ha però fatto emergere una verità diversa: e la somma è stata restituita a L.C., 54 anni. “Pur coi tempi ristretti del riesame, è stato necessario analizzare oltre 1500 pagine di documentazione sanitaria da cui è emersa una realtà totalmente differente da quella sostenuta dall’accusa” afferma l’avvocato Gianluca Madonna. “La signora non ha mai sofferto di patologie tali da renderla incapace di intendere e volere. Nell’attesa delle motivazioni ciò che rileva è che il Tribunale ha certamente preso atto della buona fede dell’imputata e della libera volontà della defunta che, certamente, non intendeva beneficare altri parenti da lei ritenuti non meritevoli”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

