Truffa la zia anziana invalida al 100% | sequestrati beni per un milione di euro

Un uomo ha sottratto circa un milione di euro tra immobili e denaro alla sua zia, una donna invalida al 100%. Approfittando delle sue condizioni di salute e della sua fragilità, ha messo le mani sul suo patrimonio. I carabinieri hanno sequestrato i beni, cercando di limitare i danni causati dalla truffa.

Secondo le indagini, la donna aveva le fatto sottoscrivere una polizza di 200mila euro, rendendosi unica beneficiaria in caso di morte Si sarebbe impossessata del patrimonio della zia anziana, circa un milione fra immobili e denaro, approfittando delle condizioni mentali e fisiche di quest’ultima (invalida al 100%). Mentre la donna era ricoverata in una Rsa le ha fatto sottoscrivere una polizza di 200mila euro, rendendosi unica beneficiaria in caso di morte. Somma che la nipote, in seguito, ha incassato. È successo a Bergamo, dove, proprio in seguito al decesso della signora, sono cominciate le indagini: gli eredi avevano infatti ipotizzato che fossero stati sottratti molti soldi.🔗 Leggi su Milanotoday.it

La procura di Bergamo indaga su una donna che avrebbe truffato la zia invalida al 100%, che al momento si trova in una RSA.

Una donna di Bergamo è finita nei guai per aver truffato la zia invalida.

