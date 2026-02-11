Nipote truffa la zia invalida al 100% e ricoverata in una rsa | si è intascata oltre 1 milione di euro

La procura di Bergamo indaga su una donna che avrebbe truffato la zia invalida al 100%, che al momento si trova in una RSA. Secondo le prime ricostruzioni, la nipote avrebbe approfittato della condizione della parente per farsi consegnare più di un milione di euro. Le indagini sono in corso per verificare se ci siano stati abusi e circonvenzione di incapace.

“Vota per mia nipote”: la nuova truffa che ti ruba WhatsApp Link nei commenti - facebook.com facebook

Conversano, con la truffa del finto nipote sottraggono 2.670 euro in soldi e oro a un'anziana: arrestate due donne x.com