Accoltellato in zona stazione a Lecco | giovane in gravi condizioni

Nella serata di ieri, in piazza della stazione a Lecco, un giovane è stato accoltellato in modo grave con un'arma bianca, probabilmente un cacciavite o una lama. La vicenda si è verificata nei pressi del municipio e i dettagli sull’aggressione sono ancora frammentari. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in ospedale.

Ferito in modo molto grave con un'arma bianca, forse a colpi di cacciavite o con una lama. Sono ancora frammentarie le informazioni sul grave episodio di cronaca avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 28 febbraio, in piazza della stazione a Lecco, nei pressi del municipio e a pochi passi dal centro città. A rimanere gravemente ferito - a seguito di un'aggressione o di una rissa, le indagini e le verifiche sono ancora in corso - è stato un ragazzo straniero di soli 19 anni. I fatti si sono consumati poco dopo le 23 in una zona dove già in passato e anche di recente si sono verificati episodi violenti tra scontri, rapine e risse perfino a colpi di bottiglie.