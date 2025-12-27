Follia in pieno centro a Napoli accoltellato un giovane calciatore Le sue condizioni sono gravi
Sono gravissime le condizioni di Bruno Petrone, calciatore di appena 18 anni dell’Angri, accoltellato nella serata di venerdì in via Bisignano, nel quartiere Chiaia di Napoli. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti dei carabinieri del nucleo operativo, il giovane stava passeggiando con alcuni amici quando è stato avvicinato da più persone a bordo di scooter. Senza apparente motivo, uno degli aggressori lo avrebbe colpito con due fendenti, raggiungendolo al ventre e al fianco sinistro, prima di allontanarsi rapidamente. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il ragazzo è stato soccorso tempestivamente dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Accoltellato giovane calciatore dilettante: le sue condizioni
Leggi anche: Accoltellato il calciatore 18enne Bruno Petrone: ricoverato in gravi condizioni
Calciatore accoltellato in centro a Napoli dopo un inseguimento, Bruno Petrone è in gravi condizioni - Aggressione nella notte nel centro di Napoli: un giovane calciatore di 18 anni, Bruno Petrone, è stato accoltellato ed è ora in gravi condizioni ... virgilio.it
Cassonetti rovesciati e incendiati a Porta Capuana: follia in strada al centro di Napoli - L'episodio è avvenuto a Corso Garibaldi, nella zona della Stazione Centrale, nei pressi di Porta Nolana e Porta ... fanpage.it
Da tutto lo staff di Demonangel, vi auguriamo un Natale pieno di sorrisi, capelli perfetti e un po’ di follia buona! Che sia un momento di relax, gioia e… scherzetti sotto l’albero! Grazie a tutti voi per averci scelto e aver reso il 2025 un anno pazz - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.