Sono gravissime le condizioni di Bruno Petrone, calciatore di appena 18 anni dell’Angri, accoltellato nella serata di venerdì in via Bisignano, nel quartiere Chiaia di Napoli. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti dei carabinieri del nucleo operativo, il giovane stava passeggiando con alcuni amici quando è stato avvicinato da più persone a bordo di scooter. Senza apparente motivo, uno degli aggressori lo avrebbe colpito con due fendenti, raggiungendolo al ventre e al fianco sinistro, prima di allontanarsi rapidamente. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il ragazzo è stato soccorso tempestivamente dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Follia in pieno centro a Napoli, accoltellato un giovane calciatore. Le sue condizioni sono gravi

Calciatore accoltellato in centro a Napoli dopo un inseguimento, Bruno Petrone è in gravi condizioni - Aggressione nella notte nel centro di Napoli: un giovane calciatore di 18 anni, Bruno Petrone, è stato accoltellato ed è ora in gravi condizioni ... virgilio.it