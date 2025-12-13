Ragazzo di 19 anni accoltellato in pieno giorno nel Milanese | è grave

Un giovane di 19 anni è stato accoltellato gravemente nel pomeriggio di sabato a Seggiano, frazione di Pioltello, nel Milanese. L'aggressione è avvenuta intorno alle 13 in via Monza, lasciando la vittima in condizioni critiche. La vicenda ha scosso la comunità locale, ancora sotto shock per l'episodio violento.

Accoltellato all'addome e in gravi condizioni. Brutale aggressione in pieno giorno, attorno alle 13 di sabato, in via Monza a Seggiano, frazione di Pioltello (Milano). La vittima dell'assalto, sul quale indagano i carabinieri, è un ragazzo egiziano di 19 anni. Ragazzo accoltellato a PioltelloSul. Milanotoday.it Accoltella all’addome e al petto un ragazzo di 19 anni in piazza Duomo a Milano: arrestato un 21enne - A Milano un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato in piazza Duomo ed è stato ricoverato con urgenza. fanpage.it

