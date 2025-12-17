Accoltellato per strada nella notte a Milano | grave un ragazzo di 21 anni

Nella notte a Milano, un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato in strada e si trova in condizioni gravi. La chiamata ai soccorsi è arrivata senza dettagli sull'accaduto, e il giovane è stato rinvenuto poco dopo con una ferita da arma bianca. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale.

