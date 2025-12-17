Accoltellato per strada nella notte a Milano | grave un ragazzo di 21 anni

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Milano, un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato in strada e si trova in condizioni gravi. La chiamata ai soccorsi è arrivata senza dettagli sull'accaduto, e il giovane è stato rinvenuto poco dopo con una ferita da arma bianca. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale.

Immagine generica

La chiamata ai soccorsi senza informazioni. Il giovane trovato poco dopo con una ferita causata da un'arma bianca. Grave aggressione nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre a Milano. L'aggressioneI soccorritori del 118 sono arrivati con un'ambulanza e un'auto medica in via Ovada. Milanotoday.it

Leggi anche: Notte di violenze e abusi ai danni della ex fidanzata: un ragazzo di 21 anni finisce in carcere: il grave episodio a Latina

Leggi anche: Accoltellato al petto in Darsena a Viareggio, grave ragazzo di 20 anni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Milano, 22enne accoltellato durante una rapina resta invalido

Video Milano, 22enne accoltellato durante una rapina resta invalido

Accoltellato per strada nella notte a Milano: grave un ragazzo di 21 anni - Grave aggressione nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre a Milano. milanotoday.it

accoltellato strada notte milanoRagazzo accerchiato, aggredito e rapinato per strada a Milano da una gang - Tutto è accaduto poco dopo le 3 del mattino quando il 22enne, come messo a verbale, è stato accerchiato da quattro uomini con tratti somatici nordafricani. milanotoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.