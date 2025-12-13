Ragazzo di 19 anni accoltellato in pieno giorno vicino alla stazione | L' aggressore aveva il viso coperto

Un giovane di 19 anni è stato vittima di un'aggressione con arma da taglio in pieno giorno vicino alla stazione di Milano. L'aggressore, con il volto coperto, si è dileguato lasciando il ragazzo in gravi condizioni. L'episodio ha suscitato preoccupazione nella zona e sono in corso le indagini per identificare il responsabile.

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato all'addome e al momento è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il giovane, di origini egiziane, è stato aggredito in pieno giorno intorno alle 13 del 13 dicembre.L'aggressioneL'aggressione, stando a quanto riporta il. Today.it Ragazzo di 19 anni accoltellato in pieno giorno nel Milanese: è grave - Brutale aggressione in pieno giorno, attorno alle 13 di sabato, in via Monza a Seggiano, frazione di Pioltello (Milano). milanotoday.it Ragazzo di 19 anni accoltellato in strada nel Milanese, è grave - Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato in strada oggi alle 13, a Pioltello, nel Milanese. msn.com

Due dei feriti, un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 25, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Martino - facebook.com facebook

Un ragazzo di 20 anni sta dando lezioni di personalità a tutti! #Yildiz è l'unico giocatore di #SerieA con più di 5 gol e più di 5 assist (6+6) in tutte le competizioni 25/26, ed il 2° più giovane tra quelli dei top 5 campionati, dietro a #Yamal! [Opta] Starboy! ? #Ju x.com

© Today.it - Ragazzo di 19 anni accoltellato in pieno giorno vicino alla stazione: "L'aggressore aveva il viso coperto"

Accoltellato in una rapina, gli aggressori: Speriamo muoia - Vita in Diretta 19/11/2025

Video Accoltellato in una rapina, gli aggressori: Speriamo muoia - Vita in Diretta 19/11/2025 Video Accoltellato in una rapina, gli aggressori: Speriamo muoia - Vita in Diretta 19/11/2025