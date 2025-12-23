Tempo di lettura: < 1 minuto È stato individuato in poche ore e fermato il presunto aggressore del quarantenne gravemente ferito con 15 fendenti alle prime luci dell’alba di oggi. L’aggressione, secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, sarebbe avvenuta al termine di una lite avvenuta nei pressi di un bar della città. Entrambi avevano probabilmente bevuto. La vittima, F.S., è stata operata d’urgenza e si trova ancora in prognosi riservata presso il reparto di chirurgia d’urgenza dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D’ Aragona di Salerno. Fondamentali sono stati per le forze dell’ordine l’acquisizione delle telecamere di videosorveglianza che, distribuite in più punti della zona, hanno ricostruito i passaggi della vittima e del suo aggressore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Accoltellamento sul lungomare, individuato l’aggressore

Leggi anche: Salerno, lite degenera in accoltellamento sul lungomare Trieste

Leggi anche: Manchester, accoltellamento alla sinagoga nel giorno dello Yom Kippur. «Due morti, ucciso l'aggressore». Sul posto gli artificieri

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Salerno, uomo accoltellato sul lungomare leggi cosa è successo https://shorturl.at/mjRK7 #salerno #accoltellamento #lungomare - facebook.com facebook