Ravenna paura davanti alla stazione Sbarra la strada al bus e aggredisce un 16enne
Ravenna, 19 gennaio 2026 – Nella zona della stazione ferroviaria si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto un minore. Un 16enne è stato aggredito e la strada è stata bloccata da una sbarra, creando preoccupazione tra i residenti e i pendolari. L’episodio riporta l’attenzione sui problemi di sicurezza e sul disagio presente in quell’area della città.
Ravenna, 19 gennaio 2026 – Attimi di paura nel pomeriggio di ieri nella zona della stazione ferroviaria, dove un nuovo episodio di violenza ha coinvolto un minorenne e ha riacceso l’attenzione sul disagio che da tempo caratterizza quell’area della città. Erano da poco passate le 17 quando un r agazzo di 16 anni con disabilità, insieme alla madre, si trovava a bordo dell’autobus della linea 1. Il mezzo stava transitando davanti alla stazione, all’altezza di piazza Farini, quando improvvisamente la corsa si è arrestata. Davanti al bus si è parato un uomo, già noto in zona per atteggiamenti molesti, visibilmente ubriaco e in stato di agitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Terremoto tra Ravenna e Forlì di magnitudo 4.5: «Un boato, gente in strada per la paura»
Nella regione Romagna, tra Ravenna e Forlì, si è verificato un terremoto di magnitudo 4.5, accompagnato da una breve replica. La scossa è stata chiaramente percepita dalla popolazione, provocando timore e l’uscita delle persone dalle abitazioni. Si tratta di un evento sismico che ha causato preoccupazione tra i residenti, richiedendo attenzione e monitoraggio da parte delle autorità locali.
Terremoto a Ravenna e Forlì-Cesena, scossa di magnitudo tra 4 e 4.5: "Gente in strada per la paura" - Tanta paura tra gli abitanti: evacuati gli edifici pubblici. meteo.it
NEWS - Due scosse di #terremoto in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Al momento paura tra la popolazione ma non si registrano danni. La prima scossa avvertita alle 9.27 è stata con epicentro a 7 chilometri da #Russi, in provincia di #Ravenna (la città si trov - facebook.com facebook
#Sisma. Due scosse questa mattina in provincia di #Ravenna: magnitudo 4.3 e 4.1. Sistema di protezione civile subito attivato e scattate le procedure previste, molta paura ma al momento non si registrano danni La #notizia regioneer.it/Sisma-13gen26 x.com
