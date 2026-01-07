Cade nella grata manomessa dai ladri | 69enne in prognosi riservata
Una donna di 69 anni residente a Novate Brianza è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta nella grata manomessa dai ladri durante un tentativo di furto. L’incidente si è verificato nella sua abitazione, con conseguenze che hanno richiesto un intervento medico urgente. La donna è attualmente in prognosi riservata. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.
Un tentativo di furto si è trasformato in un incidente dalle conseguenze gravissime per una donna di 69 anni, residente in una villetta di Novate Brianza (Merate). La signora è precipitata in una bocca di lupo manomessa dai malviventi, riportando un grave trauma cranico: attualmente è ricoverata. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Cade in una grata manomessa dai ladri: donna grave in ospedale
Leggi anche: Beatrice Bellucci, la verità sullo schianto dai video. Il 22enne alla guida della Bmw che l'ha travolta è in prognosi riservata: cosa rischia
Cade in una grata manomessa dai ladri: donna grave in ospedale - I ladri, secondo le ricostruzioni, hanno manomesso la bocca di lupo che si trova davanti alla sua villetta nel tentativo di entrare in casa. milanotoday.it
Cade nella grata manomessa dai ladri: 69enne in prognosi riservata - Un tentato furto commesso a Novate Brianza porta a delle gravi conseguenze: la donna precipita in una bocca di lupo profonda un metro e mezzo ... leccotoday.it
I ladri smontano la grata della bocca di lupo e non la sistemano, la padrona di casa ci cade dentro: è grave - L’incidente si è verificato nella frazione Novate di Merate: la signora non si è accorta della manomissione ed è finita nel condotto, battendo la testa ... msn.com
Ciao gruppo , cerco qualcuno che dia un occhio al formo/microonde marca Sharp. Quando accendo la luce nella grata scoppietta. Grazie Allego foto - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.