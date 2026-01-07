Cade nella grata manomessa dai ladri | 69enne in prognosi riservata

Una donna di 69 anni residente a Novate Brianza è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta nella grata manomessa dai ladri durante un tentativo di furto. L’incidente si è verificato nella sua abitazione, con conseguenze che hanno richiesto un intervento medico urgente. La donna è attualmente in prognosi riservata. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Un tentativo di furto si è trasformato in un incidente dalle conseguenze gravissime per una donna di 69 anni, residente in una villetta di Novate Brianza (Merate). La signora è precipitata in una bocca di lupo manomessa dai malviventi, riportando un grave trauma cranico: attualmente è ricoverata. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

