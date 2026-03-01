Accoltella un 14enne sul bus a Rivarolo vicino Genova minorenne italo-albanese fermato per l' aggressione

Un 14enne è stato ferito con un coltello in un episodio avvenuto su un bus a Rivarolo, vicino a Genova. La polizia ha fermato un minorenne italo-albanese sospettato dell’aggressione. L’incidente si è verificato durante un viaggio, e l’aggressore è stato immediatamente arrestato dalle forze dell’ordine. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Un ragazzo di 14 anni di origine tunisina è stato accoltellato su un bus a Rivarolo, Genova. Pur in condizioni gravi, il 14enne non sarebbe in pericolo di vita. Per la sua aggressione è stato fermato un altro minorenne italo-albanese che avrebbe colpito la vittima con due fendenti al petto e all'addome. Aggressione su un bus a Rivarolo, Genova Accoltellato un 14enne Arrestato il presunto colpevole: è anche lui un minorenne Aggressione su un bus a Rivarolo, Genova Un 14enne è stato ferito a coltellate su un autobus cittadino a Genova. Dopo qualche ora, un altro minorenne – di 15 anni – è stato fermato dalla polizia per l'aggressione. I fatti risalgono alla serata di sabato 28 febbraio e si sono svolti a Rivarolo, in Valpolcevera, Genova. Un 15enne accoltella 14enne su bus; arrestato il primo; in rianimazione il secondoNella serata di sabato 28 Febbraio, la Polizia di Stato è intervenuta a seguito della segnalazione di un minore accoltellato a bordo di un autobus sul ponente cittadino. La vittima, un 14enne di origi ...