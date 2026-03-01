tredicenne accoltellato sul bus a genova rivarolo sedicenne in questura

Un ragazzo di 13 anni è stato ferito con un coltello mentre viaggiava su un autobus della linea 7 a Rivarolo, a Genova, sabato sera intorno alle 20. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno portato in questura un sedicenne coinvolto nell’incidente. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità locali.

Un tredicenne è stato accoltellato mentre si trovava a bordo di un autobus della linea 7 a Rivarolo, in via Durazzo Pallavicino, sabato verso le 20. Sul posto sono intervenuti immediatamente un’automedica e le volanti della polizia per prestare soccorso e avviare le indagini. Il ragazzo, di origine marocchina, ha riportato due ferite all’addome, una al torace e una al braccio. Trasportato d’urgenza al Villa Scassi di Sampierdarena, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed è attualmente in prognosi riservata. La situazione resta molto critica. L’autista dell’autobus ha fermato il mezzo dopo aver sentito le urla, permettendo ai soccorritori di intervenire rapidamente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

