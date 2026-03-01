Accoltella il fratello minore durante una festa | sedicenne ferito gravemente

Durante una festa in una abitazione di via Arfelli, un ragazzo di 16 anni è stato ferito gravemente da un colpo di arma da taglio, a causa di una lite con il fratello maggiore. L’episodio è avvenuto all’interno della casa, coinvolgendo i due giovani in un confronto che si è concluso con un episodio violento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Un ragazzo di appena 16 anni è finito accoltellato, per mano del fratello maggiore. E' quanto si è verificato all'apice di una lite avvenuta all'interno di un'abitazione privata di via Arfelli, zona del Foro Boario, in cui si stava tenendo, secondo le prime informazioni, una festa che riuniva.