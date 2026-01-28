Una donna è stata uccisa e un uomo italiano è rimasto gravemente ferito durante una lite a Bellinzona, nel Canton Ticino. La polizia svizzera ha fermato un 24enne sospettato di essere coinvolto nell'aggressione. Le prime ricostruzioni indicano che si è trattato di una lite con accoltellamenti che avrebbe coinvolto più persone. La vicenda sta scuotendo la città, ancora sotto choc per quanto accaduto.

Una donna è morta e un uomo è rimasto ferito a Bellinzona, in Canton Ticino (Svizzera). Lo riferisce Rsi citando la polizia cantonale, secondo cui si tratterebbe di una lite con accoltellamento, che avrebbe coinvolto più persone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della cantonale e della comunale e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che hanno prestato le prime cure alle due persone. Nonostante i tentativi di rianimazione, la donna, 46enne cittadina svizzera domiciliata nella regione, è deceduta a causa delle ferite. Un 61enne cittadino italiano residente nella regione è stato invece trasportato in ambulanza in ospedale e le sue condizioni sono gravi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Svizzera, donna uccisa e italiano ferito gravemente durante una lite: fermato un 24enne

Approfondimenti su Bellinzona Lite

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bellinzona Lite

Argomenti discussi: Donna trovata morta a Carouge, sospettato il compagno; Un donna uccisa e un italiano ferito a Bellinzona, fermato un 24enne; Federica Torzullo, il corpo trovato nell'azienda del marito. L'uomo è stato fermato; Donna trovata morta in casa, fermato il compagno.

Un donna uccisa e un italiano ferito a Bellinzona, fermato un 24enneUna donna svizzera di 46 anni è stata uccisa mentre un italiano di 61 anni è ricoverato in gravi condizioni a causa delle grave ferite. Tutti e due sono ... gds.it

Notte di sangue a Bellinzona. Donna uccisa in casa, fermato un 24enneLa 46enne è deceduta a causa delle gravi ferite. Un uomo è stato trasportato in ambulanza in gravi condizioni. In corso gli accertamenti per stabilire cause e modalità ... ticinolibero.ch

IL 24 GENNAIO 1977, NASCEVA A SORENGO IN SVIZZERA MICHELLE HUNZIKER E FACENDO DUE CONTI SEMPLICI OGGI FESTEGGIA IL SUO COMPLEANNO. AUGURI CARA DONNA SENZA TEMPO. - facebook.com facebook

Il bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera, teatro della strage di Capodanno, è di una coppia francese: Jessica e Jacques Moretti, che lo hanno acquistato nel 2015. Secondo Le Figaro la donna, presente sul posto quando l'incendio è scoppiato, h x.com