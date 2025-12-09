Il nuovo vademecum del Garante per la privacy detta le linee guida per tutelare i dati sensibili e l' immagine dei minori a scuola
I n un’epoca in cui ogni momento della vita scolastica rischia di finire online, dalla foto della recita al voto dello scrutinio, il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso di fare chiarezza, pubblicando il nuovo e aggiornato vademecum “La scuola a prova di privacy”, una bussola per orientarsi in un territorio che cambia velocemente. Tra intelligenza artificiale, social network e chat di classe, la scuola di oggi è diventata un ecosistema digitale complesso, dove i dati personali degli studenti, spesso minori, richiedono una protezione particolare. Non si tratta di vietare tutto, né di lasciare mano libera: si tratta di capire dove passa il confine tra condivisione e invasione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
