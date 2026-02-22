Genova punta sulla Città dei 15 minuti | ok alle linee guida

La giunta comunale ha approvato le linee guida per realizzare la “Città dei 15 minuti” in risposta alla richiesta di migliorare i servizi locali. La decisione arriva dopo un confronto con i rappresentanti di quartiere e mira a ridurre gli spostamenti dei cittadini, puntando su spazi più accessibili. La proposta, elaborata dall’assessora Coppola, si concentra sull’implementazione di nuove infrastrutture e sul potenziamento delle reti di trasporto. La fase successiva prevede l’avvio di progetti pilota in alcune zone della città.

Riconoscimento dei centri storici nel Piano urbanistico, rigenerazione delle aree dismesse, nuovi servizi di prossimità e piano contro le barriere architettoniche Il provvedimento punta a rafforzare il modello policentrico della città, intervenendo sugli strumenti urbanistici e sulla distribuzione dei servizi di prossimità nei quartieri. Tra le novità principali figura il riconoscimento normativo e cartografico della struttura policentrica cittadina, nel centenario della nascita della “grande Genova”. I perimetri dei centri storici urbani verranno inseriti nel Piano Urbanistico Comunale, con l’obiettivo di definire in modo chiaro i nuclei storici che hanno determinato l’attuale configurazione della città. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

