A Verona in tribuna insulti razzisti e tentativi di aggressione Repubblica

A Verona, durante la partita di campionato contro il Napoli, si sono verificati insulti razzisti e tentativi di aggressione in tribuna. La cronaca riferisce di un clima teso e di episodi di intolleranza che si sono verificati all’interno dello stadio Betegodi. La situazione è stata segnalata dalle cronache sportive nazionali senza ulteriori commenti o analisi.

Il gol di Lukaku nel finale ha zittito la bolgia e gli insulti razzisti partiti dalla tribuna del Bentegodi (picchiati alcuni sostenitori ospiti) Repubblica, con Marco Azzi, nelle cronache sportive nazionali riferisce dello spiacevole clima che si respirava ieri allo stadio Betegodi di Verona in cessione della partita di campionato col Napoli. Repubblica scrive di insulti razzisti e tentativi di aggressione. La differenza l'ha fatta a tempo scaduto la prima zampata stagionale di Romelu Lukaku, che ha messo ko in extremis il Verona, regalato tre punti d'oro al Napoli per la corsa Champions ed è uscito dal campo senza trattenere le lacrime, dopo aver cambiato l'epilogo di una sfida fino a quel momento di rara bruttezza.