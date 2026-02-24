UEFA agisce | Prestianni sospeso per presunti insulti razzisti

Gianluca Prestianni, calciatore argentino del Benfica, è stato sospeso per una partita dalla UEFA a causa di presunti insulti razzisti rivolti a Vinicius Junior del Real Madrid. La decisione nasce dalle accuse di insulti rivolti durante la partita, che hanno portato all’azione immediata delle autorità sportive europee. La sospensione cautelare mira a garantire un’indagine approfondita e a mantenere l’ordine nel calcio internazionale. La vicenda continua a suscitare attenzione tra gli appassionati.

La UEFA sospende cautelarmente Prestianni per presunti insulti razzisti a Vinicius Gianluca Prestianni, calciatore argentino del Benfica, è stato sospeso per una partita dalle competizioni UEFA dopo le accuse di insulti razzisti mosse da Vinicius Junior del Real Madrid. L'episodio è avvenuto durante la partita di andata dei playoff di Champions League tra Benfica e Real Madrid, giocata in Portogallo il 17 febbraio 2026. L'arbitro ha interrotto la gara a seguito della segnalazione di Vinicius. In attesa della conclusione dell'indagine affidata all'Ispettore Etico e Disciplinare della UEFA, l'organo competente ha adottato una misura cautelare nei confronti di Prestianni.