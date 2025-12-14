Insulti razzisti a un avversario del figlio caos a una partita di calcio giovanile

Durante una partita under 15 a Cassano d'Adda, tensioni e comportamenti scorretti hanno scatenato un grave episodio di insulti e minacce, tra cui un insulto razzista. La decisione dell’arbitro ha infatti scatenato l’indignazione degli spettatori, portando a un clima di caos e intolleranza che ha segnato una giornata da dimenticare.

Una decisione dell'arbitro che non è stata gradita dagli spalti del campo da calcio. Da qui, offese, urla, minacce e anche un insulto razzista: è il bilancio di una mattinata da dimenticare, quella di domenica scorsa (7 dicembre) a Cassano d'Adda (Milano), dove si è disputata una partita under 15.

