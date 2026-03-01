A tre anni dal fortunale in estate iniziano i lavori di manutenzione
A tre anni dal forte temporale estivo, sono stati programmati i lavori di manutenzione sui tetti degli edifici comunali colpiti dalla grandine del 2023. Entro l’estate, partiranno i cantieri per riparare le strutture danneggiate, con interventi che riguarderanno principalmente le coperture degli immobili pubblici. La riparazione è prevista in un calendario definito e senza ulteriori dettagli sui tempi.
Partiranno, entro l'estate, i cantieri per la sistemazione dei tetti degli edifici comunali danneggiati dalla grandine del 2023. Complessivamente sono 12 gli interventi previsti su altrettanti edifici per una spesa complessiva che supera un milione e 700mila euro.
