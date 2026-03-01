A tre anni dal fortunale in estate iniziano i lavori di manutenzione

A tre anni dal forte temporale estivo, sono stati programmati i lavori di manutenzione sui tetti degli edifici comunali colpiti dalla grandine del 2023. Entro l’estate, partiranno i cantieri per riparare le strutture danneggiate, con interventi che riguarderanno principalmente le coperture degli immobili pubblici. La riparazione è prevista in un calendario definito e senza ulteriori dettagli sui tempi.