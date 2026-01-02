Via Toledo dal 7 gennaio partono i lavori di manutenzione straordinaria

A partire da mercoledì 7 gennaio, inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria in via Toledo, nel tratto di fronte a piazza Trieste e Trento. Si tratta della prima fase di interventi mirati alla ripavimentazione della strada, finalizzati a migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità. I lavori proseguiranno secondo il calendario stabilito, con eventuali aggiornamenti sulla durata e sulle modalità di attraversamento.

Prenderà il via mercoledì 7 gennaio parte la prima tranche degli interventi di ripavimentazione previsti in via Toledo, dal lato di piazza Trieste e Trento. I lavori interesseranno sia la sede stradale che i marciapiedi, attraverso micro-cantieri che si sposteranno, alternativamente, da un lato.

Via Toledo, dal 7 gennaio partono i lavori di manutenzione straordinaria - cantieri che si sposteranno per garantire sempre la percorribilità e limitare l’impatto sulle attività commercial ... napolitoday.it

Napoli, restyling di via Toledo: dal 7 gennaio al via i lavori - Passate le festività natalizie e il bagno di folla di Capodanno, il Comune di Napoli apre il cantiere in una delle sue arterie più iconiche. msn.com

