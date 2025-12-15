Sanremo 2026 Sal Da Vinci in gara con Per sempre sì

Sal Da Vinci parteciperà al Festival di Sanremo 2026 con il brano

Sal Da Vinci sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026 con il brano dal titolo Per sempre sì . Sal Da Vinci sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì. Oggi si apre un nuovo capitolo per un artista che, da oltre quarant’anni, continua a scrivere pagine indelebili della musica e del teatro, confermandosi interprete capace di attraversare generazioni, stili e linguaggi con eleganza e autenticità. La partecipazione rappresenta il coronamento di un biennio straordinario. Lo scorso 6 settembre Sal Da Vinci ha celebrato la sua lunga carriera con il concerto-evento Stasera che Sera! – Special Edition in Piazza del Plebiscito, trasformando la piazza simbolo di Napoli in un teatro a cielo aperto. Spettacolo.eu

