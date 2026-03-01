Le opposizioni evidenziano che i servizi comunali potrebbero essere compromessi a causa delle tensioni con gli operatori degli asili, delle mense e dei dipendenti comunali in stato di agitazione. La preoccupazione riguarda principalmente le possibili conseguenze per i cittadini, che potrebbero risentire di eventuali interruzioni o riduzioni nelle prestazioni offerte dal Comune. La situazione resta sotto osservazione.

Le recenti vicende degli operatori degli asili e della mensa, ma anche dei dipendenti comunali in stato di agitazione preoccupano l’opposizione: "A rischio servizi con ricaduta sui cittadini". Ad esprimere il dissenso verso le recenti decisioni della giunta Zuccarini sono stati ieri mattina gli esponenti dei gruppi di opposizione in Consiglio. La conferenza stampa è stata convocata dopo li fallimento della conciliazione in Prefettura successivamente alla proclamazione dello stato di agitazione del personale del Comune da parte dei sindacati. Secondo Mario Bravi del Pd "ci troviamo di fronte a fatti inediti, mai verificatisi prima: si profila uno sciopero dei dipendenti nei confronti della pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "A rischio i servizi comunali" . Le opposizioni lanciano l’allarme

