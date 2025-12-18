Stop alle ispezioni sulle caldaie sotto i 70 kw imprese e artigiani lanciano l' allarme | Sicurezza delle famiglie a rischio

Le imprese e gli artigiani italiani lanciano un forte allarme riguardo alla possibile sospensione delle ispezioni sulle caldaie sotto i 70 kw, temendo un impatto sulla sicurezza delle famiglie. L'Unione Provinciale Artigiani e Piccole Medie Imprese di Foggia esprime preoccupazione per la bozza del nuovo Dpr del Mase, che potrebbe modificare radicalmente il sistema di controlli sugli impianti termici.

Upapmi -Unione Provinciale Artigiani E Piccole Medie Imprese –Foggia esprime forte attenzione e preoccupazione in merito alla bozza del nuovo Dpr predisposta dal Mase, destinata a sostituire il Dpr 742013, potrebbe modificare in modo significativo il sistema dei controlli sugli impianti termici. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

