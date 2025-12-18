Stop alle ispezioni sulle caldaie sotto i 70 kw imprese e artigiani lanciano l' allarme | Sicurezza delle famiglie a rischio
Le imprese e gli artigiani italiani lanciano un forte allarme riguardo alla possibile sospensione delle ispezioni sulle caldaie sotto i 70 kw, temendo un impatto sulla sicurezza delle famiglie. L'Unione Provinciale Artigiani e Piccole Medie Imprese di Foggia esprime preoccupazione per la bozza del nuovo Dpr del Mase, che potrebbe modificare radicalmente il sistema di controlli sugli impianti termici.
Upapmi -Unione Provinciale Artigiani E Piccole Medie Imprese –Foggia esprime forte attenzione e preoccupazione in merito alla bozza del nuovo Dpr predisposta dal Mase, destinata a sostituire il Dpr 742013, potrebbe modificare in modo significativo il sistema dei controlli sugli impianti termici. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Caldaie, addio ai controlli in casa: la bozza del nuovo Dpr accende l’allarme degli artigiani
Leggi anche: L’allarme delle imprese: "A rischio il nostro lavoro"
Caldaie, verso stop ai controlli a casa per 20 milioni di impianti? Cosa sappiamo; Controlli sulle caldaie: arrivano le precisazioni del Ministero; Caldaie: stop alle ispezioni domiciliari dal 2026?; Caldaie, addio ai controlli a casa per 20 milioni di impianti e verifiche «a distanza» ogni 4 anni: cosa prevede la bozza di riforma delle ispezioni.
Stop alle ispezioni sulle caldaie sotto i 70 kw, imprese e artigiani lanciano l'allarme: "Sicurezza delle famiglie a rischio" - La preoccupazione della Upapmi (Unione Provinciale Artigiani e Piccole Medie Imprese) di Foggia sulla bozza del nuovo Dpr, predisposta dal Mase, sul sistema dei controlli degli impianti termici a part ... foggiatoday.it
Caldaie, la bozza del nuovo decreto: stop a obbligo di revisione a casa e controllo a distanza ogni 4 anni - Secondo alcune indiscrezioni, il ministero dell’Ambiente sarebbe al lavoro su un nuovo decreto destinato a riscrivere le regole ... blitzquotidiano.it
RIFORMA CALDAIE Riforma caldaie 2026: stop alle ispezioni in situ per gli impianti domestici sotto i 70 kW - La soglia individuata ricomprende la quasi totalità delle caldaie domestiche murali e a basamento installate nel settore residenziale. statoquotidiano.it
Caldaie: stop alle ispezioni in presenza sotto i 70 kW Sicurezza e consumi non si governano da remoto. In Veneto ad oggi operano 5264 imprese artigiane termoidrauliche. Confartigianato Imprese Veneto esprime preoccupazione per quanto previsto - facebook.com facebook
Il governo vuole cambiare le regole sulle caldaie: stop alle ispezioni in casa, cosa rischiano cittadini e ambiente x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.