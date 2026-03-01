A questo punto meglio… Sanremo 2026 la reazione dei cantanti arrivati ultimi

Al termine di Sanremo 2026, i cantanti arrivati ultimi hanno espresso le proprie reazioni. La manifestazione si è conclusa con la vittoria di Sal Da Vinci, artista che ha accumulato numerose esperienze nel corso della sua carriera. La kermesse musicale si è conclusa ieri sera, lasciando spazio ai commenti di chi non ha ottenuto i risultati sperati.

Il Festival di Sanremo 2026 si è chiuso con il trionfo di Sal Da Vinci, un successo che arriva al termine di una carriera già lunga e ricca di tappe importanti. Il palco dell’Ariston ha premiato un percorso costruito nel tempo, consacrando un artista che ha saputo conquistare pubblico e giurie. Ma se in cima alla classifica si festeggia, in fondo si fanno inevitabilmente i conti con l’altra faccia della gara. Le reazioni degli ultimi classificati sono state molto diverse. C’è stata la delusione di chi sperava in un risultato migliore, l’ironia di chi ha provato a sdrammatizzare, la leggerezza di chi ha scelto di festeggiare comunque e il silenzio di chi ha preferito non esporsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Lite furiosa a Sanremo 2026 per la scaletta, “due cantanti sono quasi arrivati alle mani”In quello che più di qualcuno ha definito il Festival della noia, scoppia lo scaletta-gate.

Sanremo 2026, scoppia un tremendo litigio tra due cantanti, sarebbero arrivati alle mani: ecco chi sonoOgni edizione del Festival di Sanremo porta con sé indiscrezioni, tensioni e retroscena più o meno clamorosi.

Arisa finalmente a Sanremo 2026: la reazione della cantante

Sanremo 2026: Michele Bravi e Arisa stellari, Sal Da Vinci fa il “furbo” – Le pagelle di Maria Luisa Congiu La cantante di Oliena promuove anche Levante e l’originalità di Ditonellapiaga - facebook.com facebook

La serata di giovedì 26 febbraio del Festival di Sanremo 2026 si è conclusa con i verdetti del televoto e della giuria di sala stampa, tv e web x.com