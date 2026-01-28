Il fatto non sussiste il prete di Cristo Re assolto dall' accusa di violenza sessuale

Don Claudio Marino, il sacerdote di Cristo Re di Torino, è stato assolto da tutte le accuse di violenza sessuale. Dopo un processo durato settimane, il giudice ha deciso che “il fatto non sussiste”. Marino, 49 anni, era stato chiamato a rispondere di aver abusato di una donna tunisina, ma alla fine la procura non ha trovato prove sufficienti. L’uomo torna libero, e la decisione chiude un capitolo difficile per lui e per chi lo conosceva.

Respinte le contestazioni contro don Claudio Marino, evidenziando contraddizioni nei racconti e mancanza di riscontri durante il processo È stato assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" don Claudio Marino, sacerdote rogazionista quarantanovenne, originario di Torino, imputato per violenza sessuale nei confronti di una donna tunisina. La sentenza è stata pronunciata oggi dal collegio della seconda sezione penale del Tribunale di Messina, al termine di un processo che aveva suscitato forte attenzione pubblica. Secondo l'impianto accusatorio, i fatti contestati sarebbero avvenuti nell'estate del 2022 all'interno dell'Istituto rogazionista "Cristo Re", struttura che il sacerdote aveva diretto per anni.

