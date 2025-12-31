Operazione ’ponti-sicuri’ Lavori sulla Bidentina stanziati quasi 5 milioni

La Provincia di Forlì-Cesena ha annunciato un intervento di circa 5 milioni di euro per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti sulla strada Bidentina. Questa operazione mira a garantire maggiore sicurezza e manutenzione strutturale, assicurando un miglioramento delle condizioni di percorrenza e tutela dei cittadini. Gli interventi sono parte di un piano strategico volto a preservare l'integrità delle infrastrutture della zona.

Operazione ponti e viadotti sicuri nella Bidentina: la Provincia di Forlì-Cesena mette sul piatto quasi 5 milioni di euro. In questi giorni, infatti, sono stati pubblicati 4 avvisi di manifestazione di interesse per lavori su altrettanti ponti per un importo di 4.750.000 euro. Il primo intervento interessa il viadotto Suasia, lungo la Sp4 nel Comune di Civitella per lavori d'importo complessivo pari a circa 995.000 euro e che prevedono il consolidamento delle fondazioni, in particolare della pila situata in alveo. L'intervento consentirà di rafforzare la stabilità del manufatto e di proteggere l'area fluviale, migliorando la sicurezza dell'infrastruttura nel lungo periodo.

