Il ricamo storia arte cultura e tradizione | convegno pubblico

Da brindisireport.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - “Il ricamo, storia, arte, cultura e tradizione”: è questo il titolo del convegno che si svolgerà mercoledì 25 febbraio prossimo presso la sala Gino Strada del Palazzo Nervegna a Brindisi organizzato dal Convegno Maria Cristina di Savoia di Brindisi. Introdurrà la serata la presidente del Convegno Mcs di Brindisi e delegata regionale Aloisia Lamberti A relazionare sull'argomento sarà Fabrizio Maltinti ricercatore storico.La conferenza toccherà il tema del ricamo da diversi punti, a partire dalla storia, dalla sua nascita, dalla sua espressione nell'arte, nella cultura, nella tradizione e come espressione rappresentativa dei significati liturgici, nei Paramenti Sacri.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Leggi anche: “Tra Peccato e Santità: l’Arte del Carnevale e della Quaresima”, racconti di arte, cibo e potere tra storia e tradizione

Leggi anche: La cultura al centro del 2026, il piano dell'assessore Caruso: "Punteremo su tradizione, turismo e arte"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il ricamo, storia, arte, cultura e tradizione: convegno pubblico; Barberino Tavarnelle. Si apre un nuovo ciclo di corsi della scuola di ricamo gratuita Impara l’arte con il Punto Tavarnelle. Benessere, socialità, formazione intorno all’arte dell’ago e del filo; REGIONE TOSCANA * :IL RICAMO ANTICO DI PUNTO TAVARNELLE TRA CREATIVITÀ CONTEMPORANEA, MANETTI: ARTE STRAORDINARIA; Le merlettaie di Tavarnelle, la storia di generazioni di donne diventa un documentario.

il ricamo storia arteREGIONE TOSCANA * :«IL RICAMO ANTICO DI PUNTO TAVARNELLE TRA CREATIVITÀ CONTEMPORANEA, MANETTI: ARTE STRAORDINARIA»(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// **Punto Tavarnelle, ricamo antico, creatività contemporanea, Manetti: Arte straordinaria** L’assessora ... agenziagiornalisticaopinione.it

Nuovi corsi con Impara l’arte con il Punto TavarnelleLa tradizione artigianale del Comune di Barberino Tavarnelle prosegue e si rafforza nel segno del ricamo d’arte e del Punto Tavarnelle grazie al sostegno ... gonews.it