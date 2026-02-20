Il ricamo storia arte cultura e tradizione | convegno pubblico
BRINDISI - "Il ricamo, storia, arte, cultura e tradizione": è questo il titolo del convegno che si svolgerà mercoledì 25 febbraio prossimo presso la sala Gino Strada del Palazzo Nervegna a Brindisi organizzato dal Convegno Maria Cristina di Savoia di Brindisi. Introdurrà la serata la presidente del Convegno Mcs di Brindisi e delegata regionale Aloisia Lamberti A relazionare sull'argomento sarà Fabrizio Maltinti ricercatore storico.La conferenza toccherà il tema del ricamo da diversi punti, a partire dalla storia, dalla sua nascita, dalla sua espressione nell'arte, nella cultura, nella tradizione e come espressione rappresentativa dei significati liturgici, nei Paramenti Sacri.
