montevarchi inaugurata la nuova installazione permamente illuminata in piazza vittorio veneto

Arezzo, 11 dicembre 2025 – È stata inaugurata nei giorni scorsi la nuova installazione permanente retroilluminata collocata in piazza Vittorio Veneto, che accoglie cittadini e visitatori con la scritta “Città di Montevarchi”. L’opera, realizzata in acciaio corten, si inserisce nel contesto urbano come elemento identitario e di arredo, pensato per valorizzare uno degli ingressi più frequentati della città. L’installazione è dotata di un sistema di doppia illuminazione laterale, studiato per garantire una perfetta visibilità della scritta sia a chi arriva dalla stazione ferroviaria sia a chi accede alla piazza da piazza Vittorio Veneto, rendendo l’intervento riconoscibile anche nelle ore serali e notturne. 🔗 Leggi su Lanazione.it