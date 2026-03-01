Oggi a Soldeu si svolge il secondo superG femminile della Coppa del Mondo 2025-2026, con dieci atlete italiane al via. La gara è prevista per le 10 di domenica 1° marzo, e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. Tra le concorrenti c’è anche Sofia Goggia, che scenderà in pista con il pettorale numero 1.

Saranno ancora una volta dieci le azzurre al via del secondo ed ultimo superG femminile di Soldeu (Andorra), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domenica 1° marzo l’azione scatterà alle ore 10.15 e saranno 56 le atlete al via, con 14 Paesi rappresentati. Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 11 alle ore 10.35.00: il secondo superG femminile di Soldeu, infatti, inizierà alle ore 10.15 e le atlete dall’1 al 30 scatteranno a distanza di 2’00” l’una dall’altra. Ore 10.15 Secondo superG femminile Soldeu (Andorra) – Diretta tv su Rai 2 HD Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max. 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora parte Sofia Goggia oggi, superG Soldeu 2026: n. di pettorale, tv, streaming

Sesto posto per Sofia Goggia Nel SuperG di Soldeu, la sciatrice azzurra termina 6ª a oltre un secondo di ritardo, ma mantiene il pettorale rosso per 20 punti #SciAlpino #AlpineSkiing #Soldeu #Goggia x.com

Sofia Goggia è ripartita alla grande in Coppa del Mondo di sci, dopo essersi lasciata alle spalle le Olimpiadi di Milano Cortina in cui ha vinto il bronzo in discesa libera: https://fanpa.ge/uwKyY facebook