A che ora parte Sofia Goggia oggi seconda prova discesa Soldeu 2026 | n di pettorale tv streaming

Giovedì 26 febbraio (ore 11.00) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Soldeu, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Ultimo test a disposizione delle atlete per trovare il giusto feeling con la neve andorrana e cercare le linee migliori in vista della gara di venerdì, a precedere i due superG del fine settimana. Sofia Goggia sarà tra le grandi favorite della vigilia e, dopo una prima sessione di studio, punta ad approfondire ulteriormente la conoscenza con il tracciato. La fuoriclasse bergamasca ha avuto in sorte il pettorale numero 8 e dunque partirà alle ore 11.11 e 45 secondi, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura. 🔗 Leggi su Oasport.it

